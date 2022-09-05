TÜİK bir tek onun yüzünü güldürdü: Nebati'den enflasyon açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) Ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 79,6'dan aylık yüzde 1,46 artışla yüzde 80,21'e yükseldiğini açıklamıştı. Beklentilerin altında kalan TÜFE istatistikleri birçok kesimi memnun etmezken, bir tek Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yüzünü güldürdü.





Enflasyonun Nisan'da, daha sonra Temmuz'da daha sonra ise kış aylarında düşeceğini söyleyen Bakan Nebati, TÜİK enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı.





Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Nebati, "Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" ifadelerini kullandı.





Dünyanın en büyük ekonomilerinin enflasyonla boğuştuğunu vurgulayan Bakan Nebati'nin dikkat çeken açıklamaları şu şekilde:





"Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir.







Dünyanın en büyük ekonomileri enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuşuyor. Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar.







Enflasyonla mücadele süreçleri birçok ülkede para politikasının tedrici olarak sıkılaştırılması ile gerçekleşmekle birlikte resesyon ihtimalinden dolayı dünyada birçok ülke negatif reel faiz politikası uyguluyor."