Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK: İşsizlik oranı şubatta yüzde 10'a yükseldi /10 Nisan 2023 11:51

TÜİK: İşsizlik oranı şubatta yüzde 10'a yükseldi

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise şubatta 1,5 puan artarak yüzde 23,4 oldu

SHABER3.COM

İşsizlik oranı şubat ayında yüzde 10'a yükseldi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı işgücü istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı şubatta bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 10,0 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,7 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65, kadınlarda yüzde 31,8
İstihdam edilenlerin sayısı şubatta bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 31 milyon 460 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,0 iken kadınlarda yüzde 31,8 olarak gerçekleşti.

İşgücü şubatta aylık bazda 295 bin kişi azalarak 34 milyon 975 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2 iken kadınlarda yüzde 36,4 oldu.



Genç işsizlik yüzde 19,2
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 19,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 26,2 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi şubatta bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 44,7 saat olarak gerçekleşti.


Geniş tanımlı işsizlik oranı 1,5 puan arttı
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı şubat ayında bir önceki aya göre 1,5 puanlık artış ile yüzde 23,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,0 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.

Ocak'ta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7'ye gerilemişti.


DEPREM İLE İLGİLİ NOT

TÜİK, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yedi ilde Hanehalkı İşgücü Araştırması'nın gerçekleştirilemediğini bildirdi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hanehalkı İşgücü Araştırması şubat ayı anket uygulaması, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılamamıştır. Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki payı %7,8'dir. Şubat ayı bülteninde yer alan sonuçlar anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplanmıştır. Yapılan geçici yöntemsel değişiklik ile ilgili açıklamalar metaveri bölümünde sunulmuştur. Belirtilen illerde uygulama gerçekleştirilemediği için, depremin etkisi göstergelere yansıtılamamış olup ilerleyen dönemde alan uygulamasına başlanabilmesi ile birlikte geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesi ile ilgili çalışmaların yapılması planlanmaktadır."
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