TÜİK'e göre gıda enflasyonu yüzde 10,58

Enflasyon hem aylık hem yıllık olarak artmaya devam ediyor.







Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat 2020 raporuna göre, tüketici enflasyonu şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,35, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,37 arttı.





12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 13.94 oldu.





Açıklanan sonuçlar aylık enflasyonun artış hızının yavaşladığını gösterse de, yıllık oranın yükselmeye devam ettiğini ortaya koydu.





Geçen yılın ekim ayında yüzde 8.55’e kadar düşen yıllık enflasyon, şubatta yüzde 12,37 ile son 6 ayın en yüksek değerine ulaştı.





248 MADDENİN FİYATI ARTTI





Enflasyon sepetinde 418 maddeden, 146 maddenin ortalama fiyatında düşüş olurken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 248 maddenin ortalama fiyatında ise artış yaşandı.





Ana harcama grupları açısından en yüksek aylık artış yüzde 2.33 ile gıda ve alkolsüz içecekte görüldü. Sağlıkta yüzde 2,03’lük artış da dikkati çekti.





Alkollü içki ve tütün ile giyimdeki gerilemeler ise aylık artışı sınırladı.





Şubatta, aylık olarak en çok fiyatı artan ürün yüzde 44,1 ile kabak olurken, en çok fiyat düşüşü yüzde 12,6 ile erkek kazağında görüldü.





Kira yüzde 0.81





Yine şubat ayında çekirdek enflasyon (enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç) TÜFE ise aylık olarak yüzde 0.08 azalırken, yıllık olarak yüzde 9.97’ye yükseldi. Öte yandan, özel kapsamlı TÜFE göstergeleri içinde olan kirada, aylık enflasyon yüzde 0.81 artarken, yıllıkta da yüzde 10.11’e yükseldi.





Uzun yıllardır süren enflasyon hedeflemesi kapsamında Yıllık TÜFE hedefi yüzde 5 olan Merkez Bankası, 2020’nin ilk çeyreğinde yılık enflasyonun yüzde 12 civarında seyrettikten sonra düşüşe geçeceği ve yılı yüzde 8.2’de bitireceğini tahmin ediyor. Birçok ekonomistin yıllık enflasyonla ilgili tahmini ise yüzde 10’un üstünde bulunuyor.