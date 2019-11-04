Samanyolu Haber /Gündem / [ANALİZ] TÜİK marketinde indirim sürüyor! /04 Kasım 2019 10:40

[ANALİZ] TÜİK marketinde indirim sürüyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hangi marketten alışveriş yapıyorsa söylesin biz de oradan alışveriş yapalım." sözlerini haklı çıkaracak bir veri daha açıklandı. TÜİK zamların birbirini kovaladığı ekim ayında yıllık yıllık enflasyonun yüzde 8,55'e gerilediğini açıkladı.

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SAMANYOLUHABER | ANALİZ- "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sağ kolu" diye bilinen Yinal Yağan'ın Türkiye İstatistik Kurumu'nun  (TÜİK) başına geçtiği tarihten beri resmi enflasyon herkesi şaşırtacak kadar sert düştü. 

TÜİK ekim ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2 arttığını açıkladı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,55. Eylül ayında yüzde 9,26'ya inen enflasyon zam ayı ekimde daha da geriledi. 

ERDOĞDU: TÜİK HANGİ MARKETTEN ALIŞVERİŞ YAPIYOR?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TÜİK'in enflasyon rakamlarının sokağın enflasyonu ile uzaktan yakından alakası olmadığını belirtmişti. 

Erdoğdu, "TÜİK hangi marketten alışveriş yapıyorsa söylesin biz de oradan alışveriş yapalım." diyerek enflasyondaki manipülasyona işaret etmişti. 

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 11,7 iLE GiYiMDE

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta yüzde 3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,65, haberleşmede yüzde 1,43 ve ulaştırmada yüzde 1,17 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla TÜFE'de yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda yüzde 0,59 oranında düşüş gerçekleşti.

ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBU ZAM REKORTMENİ 

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 14,24, eğitim yüzde 14,20, lokanta ve oteller yüzde 13,71 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESI (B) AYLIK YÜZDE 1,58 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,58 arttı. 

Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,09 artış gerçekleşti.

Enflasyon sepetinde yer alan 418 maddeden 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
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