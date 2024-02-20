Samanyolu Haber /Dünya / Tüm AB ülkelerden İsrail’e Gazze çağrısı: 1 ülke hariç /20 Şubat 2024 09:30

Tüm AB ülkelerden İsrail’e Gazze çağrısı: 1 ülke hariç

Belçika’nın öncülüğünde 26 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke, İsrail’e “Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkese yol açacak acil insani ara” çağrısında bulundu.

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AB içinde İsrail’e en büyük desteği veren Macaristan ise bu çağrıya katılmadı.

Macaristan engeli nedeniyle, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddete karışan İsrailli radikal yerleşimcilere yönelik Avrupa yaptırımları konusunda da yine karar alınamadı.

Üye ülkeler, Macaristan engelini aşmak için İsrailli yerleşimcilere yönelik bireysel önlemler almaya hazırlanıyor.

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AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel’deki dışişleri bakanları toplantısı sonrası, 26 üye ülkenin Gazze'deki çatışmalara "derhal insani ara verilmesi çağrısında bulunan” bir bildiri yayımladıklarını açıkladı.

AB Dönem Başkanı Belçika’nın önerisiyle gündeme gelen ortak bildiride, Gazze’de “kalıcı bir ateşkese yol açacak şekilde çatışmalara acil insani ara, tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardım sağlanması” çağrısında bulunuldu.

AB üyesi 26 ülkenin dışişleri bakanları, Josep Borrell'in geçen hafta sonu İsrail’e yönelik yaptığı, “bir milyon Filistinlinin koruma aradığı Refah’a kara saldırısı başlatmaması” çağrısını da yineledi.

Ortak bildiride, İsrail’e, Refah’a askeri müdahale kararından vazgeçmesi istenerek, şu görüşlere yer verildi.

“İsrail Hükümeti'nden Refah'ta zaten felaket durumda olan insani durumu daha da kötüleştirecek ve acil olarak ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımın sağlanmasını engelleyecek askeri müdahalede bulunmamasını istiyoruz.”
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