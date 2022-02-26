Tüm seçim anketleri yalan söylüyor... İşte sebebi?

AKP’NİN GERÇEK OY ORANINI AÇIKLADI





Evren Devrim Zelytut AKP’ye oy vermek istemeyenlerin bunu söyleyemediğini ifade ettiği analizde gerçek oy oranının çok daha düşük olduğunu belirtti.Seçim zamanı git gide daha da yaklaşırken araştırma şirketleri de partilerin alacağı oy oranlarını en doğru bir şekilde ortaya koyacak seçim anketleri çalışmalarını sürdürüyorlar. Anketlere göre Cumhur İttifakı’nın hayat pahalılığı yüzünden ciddi oy kaybı içerisine olduğu görülürken Millet İttifakı’nın ise bu sürede oylarını arttırdığı gözlemleniyor. Her ne kadar Cumhur İttifakı oyları erise de anketlerin bir çoğuna göre AKP’nin oy oranı yüzde 30’un üstüne olduğu ve 1. Parti konumunda olduğu biliniyor.Yeniçağ gazetesi ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut ise bu durumun gerçekleri yansıtmadığını kamuda çalışan bir çok vatandaşın yapılan anketlere doğru cevap veremediğini söylerken AKP’nin asıl oy oranının yüzde 22 civarında olduğunu öne sürdü.AKP’yi anketlerde yüzde 30’un üzerinde göstermenin tam bir çılgınlık olduğunu belirten Zelyut “İnsanlar anketlerde “AKP’ye oy vermeyeceğim” demeye korkuyor. Haklılar da bu ortamda Devlet görevlisi olan birinin bunu söylemesi gerçekten zor. Ama bakın tüketici güven endekslerine verilen cevaplarda parti yok. Ekonomiye güveniyor musun, güvenmiyor musun? Sorusu var. Burada bu anket sonuçlarına göre siyasi partilerin oy oranına uyarladığımızda AKP’nin oy oranının yüzde 22 bandına indiğine görüyoruz” ifadelerini kullandı.