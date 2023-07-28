Tunus'tan AB'ye geçişlerde acı bilanço: 789 ölü

İtalya'ya varanların sayısı 75 bine ulaştı

İtalyan İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yıl ülkeye deniz yoluyla varan düzensiz göçmen sayısı geçen yıla göre iki kattan fazla artarak 75 bine ulaştı. Bu kişilerin 44 bininin Tunus üzerinden geldiği bildirildi. Akdeniz'de 2023'ün ilk yarısında AB yolunda meydana gelen kazalarda bin 895 kişi yaşamını yitirdi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre 2014 yılından bu yana Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmek isterken yaşamını yitirenlerin sayısı 20 bini aştı.