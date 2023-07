Bu yılki rekor sıcaklıklar, yüzyılın sonunda 'serin kabul edilecek'

Raporun baş yazarı Mike Kendon, "Yaşadığımız en sıcak günler, bunlar da belirgin bir şekilde artıyor" diyor.

Met tarafından yayımlanan raporda, geçen yıl 40°C'nin üzerinde yaşanan sıcaklıklar “olağanüstü” olarak nitelendiriliyor.Raporu kaleme alan bilim insanları, karbon emisyonlarının beklendiği gibi devam etmesi durumunda 2022’de yaşanan sıcaklıkların 2060 yılında ortalamaya dönüşeceğini, 2100 yılı itibarıyla da ortalamanın altında kalacağını belirtiyor.Geçen yılın sıcaklık rekorlarının kırılmasında önemli etkenlerden birisi de iklim değişikliğinin Birleşik Krallık’ın her bölgesinde giderek artan etkisiydi.Yağışlar şu anda İngiltere ikliminde belirleyici bir faktör olsa da, sadece bir yıl önce ülke güçlü bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı. 2022, 1884'ten beri en sıcak yıl olarak kayıtlara geçmişti.Geçen yıl İngiltere'nin en yüksek günlük sıcaklık değeri, Lincolnshire bölgesindeki Coningsby kasabasında 40,3°C ile ölçülmüştü. Met’e göre bu münferit bir vaka değildi ve yıl boyunca sürekli bir sıcaklık hakimdi.Met’in 2022 İngiltere İklim Durumu raporu, Aralık hariç geçen yılın her ayının 1991-2020 ortalamasından daha sıcak olduğunu gösteriyor.Çalışmanın anahtar noktalarından biri, İngiltere'deki aşırı sıcaklıkların, sıcaklık ortalamasından çok daha hızlı değişmesi.30, 32 veya 35°C'yi aşan çok daha fazla gün görüleceğini belirten Kendon, “Daha sıcak yazlar da daha sıcak günler de sıklaşacak” tahmininde bulunuyor.Geçen sene çok sıcak olsa da İngiltere’de şu an daha yağışlı bir yaz hakim.Bunun temel nedenlerinden biri, hava sistemlerini Atlantik'ten İngiltere'ye taşıyan yüksek hıza sahip hava akımı, yani bir diğer deyişle jet akımı.Son yıllarda jet akımı sıkışmış kalmış gibi görünüyor. Bu da hava sistemlerinin haftalar boyunca sabit kalmasına veya "bloke" olmasına neden oluyor. Bu değişikliğin ısınan iklim tarafından tetiklendiği düşüncesi var.Kraliyet Meteoroloji Derneği'nden Profesör Liz Bentley, “Henüz kesin bir kanıt yok gibi görünüyor, ancak şu anda sahip olduğumuz gibi aşırı derecede kalıcı, sabit hava modellerinin daha fazla olduğunu gösteren bazı bilimsel çalışmalar da var" diyor ve şöyle devam ediyor:“Gelecekte iklim değişikliğinin bunlara yol açtığı yönündeki kesin kanıtları görmek ilginç olacak.”Met raporunun yazarları, İngiltere için 2022'deki rekor sıcaklıklarda iklim değişikliğinin önemli ölçüde etkisi olduğunu söylüyor.Kendon, “Şu anda Avrupa'nın güneyinde meydana gelen sıcak hava dalgası, geçen yıl gördüğümüz sıcak hava dalgası, tüm bunlar bir modele uyuyor. Bu şeyler, iklimimizin değişmekte olduğunu vurguluyor. Şu anda ve hızla değişiyor."Geleceğe bakıldığında, orta düzeyde emisyon senaryosu altında, yüzyılın sonuna gelindiğinde İngiltere'nin bir yıl içinde 40°C'ye ulaşma olasılığı 15'te 1 olarak görülüyor.Bentley, “Bu (aşırı sıcaklık) eğilimi bu yüzyıl boyunca artacak," diyor.“Gelecekteki iklim projeksiyonlarına bakarsanız, daha sıcak, daha kuru yazlara doğru yol alıyoruz. Bu yüzden benim için 2022, gelecekteki yıllarda karşılaşacağımız değişimlerin işareti."Bu ayın başlarında, hükümetin bağımsız iklim danışmanları, İngiltere'nin iklim değişikliği hazırlıklarını daha önemli bir öncelik haline getirmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.Geçen yıl Temmuz ayında yaşanan aşırı 40°C sıcaklık ülke genelinde ulaşım, elektrik ve sağlık hizmetlerinde yaygın aksamalara neden oldu.Danışmanlar iklim değişikliğiyle birlikte bu tür sıcaklıkların artık daha olası hale gelmesi nedeniyle, İngiltere'nin yoğun sıcaklık ve sel gibi diğer aşırı iklim olayları için hazırlıklı olmasını tavsiye ediyor.