TÜRGEV'e 12 milyonluk yurdu peşkeş çeken belediye öğrenci bursunu 'yük' gördü

BÜTÇESİ 751 MİLYON TL





TÜRGEV’E BİNA KIYAĞI





Birgün’den İsmail Arı’nıngöre; Fatih Belediye Meclisi’nin CHP Grubu, gündeme alınarak tartışılması için “Kendisi ve ailesi Fatih’te ikamet eden ve ilk defa lisans öğrencisi olmaya hak kazanan ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine eğitim yardımı verilmesi için” bir teklif hazırladı. Ancak teklif, Fatih Belediye Meclisi Başkan Vekili AKP’li Faruk Gökkuş tarafından “bütçeye yük olur” denilerek gündeme bile alınmadan reddedildi. CHP’li meclis üyelerine söz hakkı da verilmedi. Bunun üzerine CHP’liler, belediye meclisini terk etti.Fatih Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkan Vekili Kazım Akşahin, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Fatih’te yaşayan yurttaşlarımız, öğrencilerimiz ve gençlerimiz Fatih Belediyesi’nin bütçesinden yararlansın istiyoruz. Fatih Belediyesi’nin tam 751 milyon TL’lik bütçesi var. Milyonlarca liralık bu bütçeden öğrencilere eğitim yardımı yapmanın bütçeye yük olacağını söylüyorlar” dedi.Öğrencilere eğitim yardımı yapmayan Fatih Belediyesi’nin yandaş Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) yaptığı tahsisi de hatırlatan CHP’li Akşahin, sözlerini şöyle tamamladı:“Fatih Belediyesi, geçen yıllarda satın aldığı bir araziyi, üzerine yurt inşa ederek 30 yıllığına bedelsiz olarak TÜRGEV’e tahsis etmişti. Belediye bütçesinden sadece yurt inşaatı için 12 milyon TL harcanmıştı. Özetle, TÜRGEV’e milyonlarca lira harcadığı yurt binasını tahsis eden Fatih Belediyesi, CHP’li meclis üyelerinin maddi durumu olmayan öğrencilere destek olunması için verdiği önergeyi reddetti.”