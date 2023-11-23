Turistleri taşıyan otobüs otomobil ile çarpıştı: 2 ölü, 27 yaralı

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Denizli’nin Çardak ilçesinde, Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 26 Taylandlı turist ile 3 Türk yaralandı.



İ.T. yönetimindeki turizm şirketine ait otobüs, Denizli-Afyonkarahisar kara yolu Çardak Havalimanı Kavşağı'nda, Ş.Ş.U. idaresindeki otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, refüjdeki kara yolu yönlendirme tabelası direğine çarparak durdu.



Kazanın ardından ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve başına aldığı darbe nedeniyle ameliyata alınan tur rehberi Mehmet İlhan (31) ile Taylandlı erkek turist Suwıcha Yamsuk (50) hayatını kaybetti.



DHA'nın haberine göre kazada yaralanan 25 Taylandlı turist ise kaldırıldıkları hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralı 2 Türk'ün ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.