Müslüman esnafa ve İslam’a hakaretler yağdıran Obama’nın danışmanı gözaltında

New York’taki Mısırlı bir satıcıya karşı “4 bin Filistinli çocuğu öldürdüysek bu yeterli değil. Seni Muhaberat’a bildireceğim. Aileni yakalayacaklar. Babanın tırnaklarını teker teker sökecekler” diyerek tehdit ve hakaretler yağdıran ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı Stuart Seldowitz gözaltına alındı.



Müslüman karşıtı hakaretlerde bulunan Seldowitz eski ABD Başkanı Barack Obama’nın da danışmanlarından biriydi.



New York Polisi, Seldowitz’i ikinci derece ağır taciz, nefret suçu/takipçilik, korku yaratmak için ısrarlı takip ve iş yerinde ısrarlı takiple suçluyor.



Seldowitz, görüntülerinin internette yayılmasının ardından kendisiyle yapılan röportajlarda, yiyecek satıcısına “terörist” diyen kişinin kendisi olduğunu kabul etmişti.



Seldowitz, seyyar satıcının Hamas’a destek verdiğini söyleyerek kendisini tahrik ettiğini savunmuştu.



Adının Muhammed Hüseyin olduğu belirtilen seyyar satıcı ise, Hamas lehine herhangi bir yorum yapmadığını söylemişti.