Samanyolu Haber /Gündem / Japonu aldılar , Yerli ve milli kredi derecelendirme şirketi oldu! /29 Kasım 2019 09:44

Japonu aldılar , Yerli ve milli kredi derecelendirme şirketi oldu!

Türk bankaları ve finans kuruluşları kredi derecelendirme şirketi Japon JCR Avrasya'nın çoğunluk hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladı.

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamaya göre yeni ortaklık, finansal piyasalardan borçlanmak isteyen şirketlerin kredi değerliliğini tespit edecek ve kredi notu sayesinde kaynaklar daha verimli kullanılarak ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlanacak.

Reuters'ın haberine göre konuya yakın kaynaklar da yeni şirketin Hazine'nin veya bankaların kredi notlarını değil, finansal sektörden kredi kullanan müşterilerin kredi değerliliğini tespit edeceğine dikkat çekti.

JCR Avrasya'nın %85.05 hissesinin kurucu ortaklarından satın alınması ve Japonya Kredi Derecelendirme Kurumu olan JCR-Japan Credit Rating Agency ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

TBB, uluslararası niteliğe, bilinirliğe ve tecrübeye sahip JCR ile yapılan bu stratejik ortaklığın, ulusal derecelendirme şirketinin faaliyetlerinin kısa sürede uygulamaya geçmesi ve uluslararası piyasalarda tanınırlığı için avantaj sağlayacağını belirterek, ulusal derecelendirme kuruluşunun özellikle risk yönetimi ve borçlanma piyasalarının etkinliği açısından önemli bir görev üstlenerek yerel şirketlerin kredi derecelendirilmesi konusunda daha aktif olacağını duyurdu.

Hisse devrinin tamamlanmasının ardından JCR Avrasya'da Borsa İstanbul'un payı %18.50, Japan Credit Rating Agency'nin %14.95, Finansal Kurumlar Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nin %6'şar, Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, QNB Finansbank, Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank), Türk Ekonomi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın %2.86'şar payı olacak.

Daha önce Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, NTV'de yaptığı açıklamalarda yerli kredi derecelendirme şirketi konusunda "JCR Avrasya ile hisse alımı konusunda görüşmelerimiz devam ediyor" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştirerek "yerli ve milli kredi derecelendirme kuruluşunun" Türkiye'de kurulması gerektiğini dile getirmişti.
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