Türk futbolunda yaşanan skandallara Büyükekşi'den tuhaf cevap

"DENK Mİ GELDİ, DENK Mİ GETİRİLDİ BİLEMEDİM"







20 GÜNDE 3 OLAY!





HAKEM MELER'E SALDIRI





İSTANBULSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ!





Suudi Arabistan'da Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izin verilmezken, maç günü yaşanan krizin ardından karşılaşma iptal edildi.Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe'den yapılan ortak açıklamada ise yaşanan aksaklıklar nedeniyle karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Türkiye’ye dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.Tansiyon sorunu da yaşayan Büyükekşi, Cumhuriyet yazarı Arif Kızılyalın’ın "Son 20 gün içinde bir kulüp başkanı FIFA hakemi dövdü, bir başkan Süper Lig takımını sahadan çekti ve Süper Kupa oynanamadı ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim" yanıtını verdi.Sohbet sırasında araya giren TFF Başkan vekili Müslüm Özmen’in gazetecileri terslemesi ise "Mehmet Bey nazikçe soru yanıtlarken bir TFF yöneticisi böyle davranamaz" şeklinde yorumlanladı.Süper Kupa'nın da ertelenmesiyle birlikte Türk futbolunda son 20 gün içinde yaşanan olaylar dikkat çekti.Her fırsatta "Türk futbolunun marka değerini yükseltmeliyiz" diyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetimi ve Türk futbolu ilk olarak 11 Aralık'taki hakem saldırısı ile sarsıldı.11 Aralık'ta Ankara'da oynanan maçta, dönemin MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulundu.Yaşanan olayın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Artık yeter diyoruz! Yeter!" açıklamasıyla dikkat çekerken, maçların süresiz olarak ertelendiği açıklandı.Yaşanan saldırı olayı dünyada gündem olurken, daha sonra ise maçların bir haftalığına ertelendiği ortaya çıktı ve takımlar bir sonraki hafta sahaya çıktı.Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler bir hafta sonra yeniden başlarken, haftanın açılış gününde yine çarpıcı bir olay gerçekleşti.Sahasında Trabzonspor'u konuk eden İstanbulspor, 2-1 yenik durumda olduğu maçın 73. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı.İstanbulspor'un bu kararı tıpkı hakem Meler'e saldırı gibi dünyada gündem olurken, sarı-siyahlılar Trabzonspor maçında hükmen yenik sayıldı ve 3 puan silme cezası aldı.