Samanyolu Haber /Spor / Türk Futbolunun yıldız ismi hayatını kaybetti /16 Mart 2021 15:26

Türk Futbolunun yıldız ismi hayatını kaybetti

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski futbolcularından Erhan Önal, 63 yaşında hayatını kaybetti

SHABER3.COM

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski futbolcularından "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal hayatını kaybetti. 

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.


ERHAN ÖNAL KİMDİR?

Erhan Önal, özellikle Mustafa Denizli yönetimindeki Galatasaray’ın değişmez liberosuydu. Defanstan topu çıkarışı, libero anlayışını futbolumuza yerleştirmesi ve duran toplardaki teknik vuruşlarıyla hafızalarımızda hep yer buldu. 3 Eylül 1957’de Münih’te doğan Önal, Shwarz Weiss Münih’te futbola başladı. 1972’de Bayern Münih’e geçti, 1976’da A takımına yükselerek Bundesliga’da futbol oynayan ilk Türk oldu. 1978’de Belçika’nın Standard Liege takımına transfer oldu. 1982’nin Ocak ayında ise Ali Şen’li Fenerbahçe’nin flaş transferi oldu. Ancak sadece 7 maç sonra bir Galatasaray mağlubiyetinin ardından kadro dışı kaldı. Sezon sonunda da S.Liege’e geri döndü. Erhan Önal’ın Galatasaray macerası ise 1985’te Derwall’in önderliğinde başladı. Birbirinden başarılı 7 sezonda 2 lig, 2 de kupa şampiyonluğu yaşadı. 185 maçta 12 gol attı, 14 kez A milli oldu. 1988’de 3-0’ın rövanşında 5-0’lık Neuchatel zaferinde sahadaydı. Değişik stili ve sakalları nedeniyle taraftar ve takım arkadaşları tarafından “Papaz” lakabıyla çağrıldı. Önal, 1992’de futbolu bıraktı ve menajerlik yapmaya başladı.
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