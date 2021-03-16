Rusya Twitter'ı tamamen kapatmaya hazırlanıyor

Roskomnadzor Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, Rus basınına yaptığı açıklamada, yasaklı içeriklerin kaldırılmaması durumunda Twitter'ın Rusya’daki faaliyetlerinin bir ay sonra engelleneceğini belirtti.







Subbotin, “Bir ay belirledik ve Twitter'ın yasaklı içeriğin kaldırılması konusundaki tepkisini izliyoruz. Bu sürenin sonunda sosyal medya ağının yönetiminin eylemlerine bağlı olarak ilgili kararlar alınacak. Eğer Twitter Roskomnazdzor’un taleplerini, Rusya mevzuatının gereğini yerine getirmezse, sosyal medya ağının Rusya topraklarındaki faaliyetlerinin tamamen engellenmesi konusunu ele alacağız” ifadelerini kullandı.





Twitter'ın içerikleri kaldırmamasıyla başlayan kriz





Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) geçen hafta Twitter yönetimine Rus vatandaşlarını korumak ve sosyal medya ağını Rusya'daki mevzuata uymaya zorlamak amacıyla yavaşlatma uygulandığına dair mektup gönderdiği belirtilmişti.





Söz konusu açıklama, iddialara göre Twitter'ın intihar, çocuk istismarı ve uyuşturucu kullanımı içeren paylaşımları kaldırma yönünde harekete geçmemesi üzerine yapılmıştı.





Geçen hafta, Roskomnadzor yetkilileri, yasadışı içerik kaldırma taleplerini Twitter’ın sistematik bir biçimde göz ardı etmesi üstüne, Rusya vatandaşlarını korumak adına sosyal medya ağını yavaşlatılacağını belirtmişlerdi.



