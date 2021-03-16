AYM 4,5 yıllık haksız tutukluluğu normal saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘tutuklama kararının verildiği andaki genel şartlar ve Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen kararın içeriği birlikte değerlendirildiğinde Ercan Gün’ün kaçma şüphesine dair tutuklama sebeplerinin var olduğuna’ hükmetti. Kararda, tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu ifade edilerek, adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı kaydedildi.





Mahkeme, tutuklamanın hukukiliği bağlamında yaptığı incelemede, Gün yönünden kuvvetli suç belirtisinin mevcut olduğu sonucuna vardığını belirtti. Hrant Dink soruşturması ve kovuşturması sürecinin zor ve karmaşık olduğunu kaydeden mahkeme, Gün’ün yaklaşık dört buçuk yıllık tutukluluk süresinin makul olduğunu ileri sürdü.





Diken’in haberine göre AYM, Gün’ün suç işlemiş olabileceğinden şüphelenilmesi için inandırıcı delillerin bulunduğunu belirtti.





Gün’ün yalnızca ifade özgürlüğü kapsamında kalan eylemleri sebebiyle soruşturmaya maruz kaldığı ve tutuklandığı iddiası yönünden farklı bir sonuca varılmasını gerekli kılan bir durum bulunamadığını ifade etti ve bu hakkının ihlal edilmediği sonucuna vardı.





OGÜN SAMAST’IN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLAMAK SUÇ SAYILDI





Ercan Gün, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde Hrant Dink’in ölümüne ilişkin kamu görevlilerinin şüpheli olduğu soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.





Gün’ün tutuklanmasına, 13 yıl önce tetikçi Ogün Samast’ın jandarmalar ve emniyet görevlileri ile birlikte elinde Türk bayrağıyla çekilen görüntülerini yayınlaması gerekçe olarak gösterilmişti.





Ercan Gün duruşmadaki savunmasında görüntülerin kendisine isimsiz bir şekilde kargo ile geldiğini ifade etmişti.





O dönem beraber çalıştığı Doğan Şentürk’ün kendisine haberin tamamlanması için Samsun’da çekim yapılması gerektiğini söylediğini, bu yüzden Samsun’a gittiğini anlatan Gün, şunları dile getirmişti: “Haber kaynaklarımın tespit edilmemesi için jandarmayı aradım. Jandarmayı kendi cep telefonumla aradım. Jandarmayı aradığımı kimse bilmiyor.”





Gün, dava kapsamında İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Mart 2019’da tahliye edildi. Karara İstanbul başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, kararı kaldırarak Gün’ün tutukluluğunun devamına karar verdi.





Hrant Dink davasında mahkemenin 26 Mart’ta yapılacak 131’inci duruşmada hükmü açıklaması bekleniyor.