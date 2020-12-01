Samanyolu Haber /Gündem / Türk göçü var... En fazla oturum veren Avrupa ülkesi belli oldu /01 Aralık 2020 13:18

Türk göçü var... En fazla oturum veren Avrupa ülkesi belli oldu

Avrupa Birliği'ne (AB) oturum izni için başvuran kişi sayısı sürekli artarken, AB İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre 2018 yılından 2019 yılına verilen oturma izni yüzde altı civarında arttı.

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Eurostat 2019 yılında 75 bin 347 Türkiyeli, AB üyesi ülkelerden oturum izni aldı. AB'nin vatandaşlarına en fazla oturma izni verdiği ülkeler sıralamasında Türkiye altıncı oldu.

Türkiyelilere en fazla oturum veren ülke Almanya oldu. İstihdam, eğitim, aile buluşması gibi nedenlerle AB’ye giden Türkiyelilerin 27 bin 212’si Almanya üzerinden oturum izni alırken, Almanya’yı 6 bin 889 kişi ile Hollanda takip etti. 2019 yılında toplamda 31 Avrupa ülkesi Türkiyelilere oturum izni verdi. İzlanda ise 13 izin ile Türkiyelilerin en az oturma izni aldığı ülke oldu.

Türkiyelilere yüksek oturma izni veren diğer ülkeler, 6 bin 23 ile Fransa, 5 bin 798 ile Polonya, 4 bin 947 ile Bulgaristan,  2 bin 955 ile Romanya, 2 bin 815 ile Belçika ve 2 bin 705 ile İsveç.

599 bin 468 oturma izni ile Ukraynalılar, AB ülkelerinden en fazla oturma izni alan ülke vatandaşı oldu.
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