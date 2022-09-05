Samanyolu Haber /Spor / Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi’ne sponsor oldu /05 Eylül 2022 21:27

Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi’ne sponsor oldu

Türk Hava Yolları yönetiminin (THY) UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru olduğu aktarıldı.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre Türk Hava Yolları (THY), UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru olduğunu duyurdu.

THY, bunu, Twitter üzerinden bir video paylaşarak açıkladı. Paylaşımda “Değerli yolcularımız, futbol dünyasının en prestijli turnuvası için uçuşa hazırız! Türk Hava Yolları şimdi UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru” dendi.

Anlaşma kapsamında THY’nin, maç yayını öncesi, esnası ve sonrasında aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım imkanı olacağı ifade edildi. THY, UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençler Ligi finallerinde de resmi sponsor olacak.
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