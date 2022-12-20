Samanyolu Haber /Gündem / Türk-İş 9 bin TL asgari ücret istedi /20 Aralık 2022 17:13

Türk-İş 9 bin TL asgari ücret istedi

Yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantı yapıldı. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 9 bin lira olarak açıkladıkları teklifleriyle ilgili, "Vermezlerse masaya oturmayız" dedi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki basına kapalı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave veriler görüşüldü. 

İşçi ve işveren tarafının rakamlar üzerinden pazarlıklarını yürüteceği toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi bekleniyor.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay toplantı sonrası, "Türk-İş'in teklifi 9 bin lira. Verirlerse imzalarız, vermezlerse masaya oturmayız" ifadelerini kullandı.

Atalay asgari ücret görüşleri öncesinde asgari ücrette 'kırmızı çizgileri'nin 7 bin 785 TL olduğunu söylemişti.
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