Türk müteahhitlerin Libya'da 4 milyar doları battı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) verilerine göre, Türk müteahhitlerin Libya’da yaptıkları işlerden 1 milyar dolarlık hak ediş alacağı var. Hak ediş alacakları dışında, 1.3 milyar dolarlık makine ve teçhizat ülkedeki savaş sırasında yok oldu ve bu zararın telafisi sorunu halen çözüm bekliyor. Bunlara ek olarak, müteahhitlerin Libya’da kazandıkları ihaleler için Türk bankalarından aldıkları 1.7 milyar dolarlık teminatlar da duruyor ve bankalara yıllık 50 milyon dolarlık komisyon ödeniyor.







Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre 2011’den bu yana bu teminat mektupları sorunu çözüme kavuşmadığı için de bankalara ödenen komisyonlar 500 milyon dolara yaklaştı.





YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİKTE ÜÇÜNCÜ SIRADAYDI





Yine TMB verilerine göre, 1972-2018 dönemini kapsayan 46 yılda Türk müteahhitler Libya’dan toplamda 28.8 milyar dolarlık 602 ihale aldı. Yurtdışındaki Türk müteahhitlik hizmetlerinde Libya, yüzde 7.6’lık payla, yüzde 19.3’lük paya sahip Rusya ve yüzde 12.6’lık paya sahip Türkmenistan’ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.





LİBYA TÜRK MÜTEAHHİTLİĞİ İÇİN İLK





Libya, aynı zamanda 1972 yılında Türk müteahhitlerinin hizmetlerini ihraç ettikleri ilk ülke konumunda. Ancak “Arap Baharı” ve sonrasında gelişen iç savaşla birlikte Libya’da işler durdu. Mevcut sorunların çözümü için Libya ve Türk makamlarının görüşmeler yaptıklarını ancak iç savaşın şiddetlenmesiyle görüşmelerin sekteye uğradığını belirten TMB Genel Sekreteri Hasan Yalçın, bu konuda çalışmaların sürdürülmekte olduğunu belirtti.





LİBYA-TÜRKİYE TİCARİ İLİŞKİLERİ





Öte yandan, Libya’da iç savaş sürerken Türkiye ile Libya arasındaki ticaret devam ediyor. 2019’un ocak-kasım döneminde Türkiye, Libya’dan 421 milyon dolarlık ithalat yaparken, rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.7 arttı. Bu dönemde Türkiye’nin Libya’ya ihracatı da yüzde 37.2 artışla 1 milyar 761 milyon dolara yükseldi.