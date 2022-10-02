Türk Silahlı Kuvvetleri için olan Katar tezkeresi Meclis'te

Bu Kasım ayında Katar'da düzenlenmesi planlanan Dünya Kupası finallerinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da görev alması düşünülüyor.





Bu kapsamda hazırlanan tezkerenin ise TBMM Başkanlığı’na sunulduğu ifade edildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda ‘Kalkanı Harekatı’ ismi altında görevlendirilmesine ilişkin cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda ‘Kalkanı Harekatı’ ismi altında görevlendirilmesine ilişkin cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Katar’ın 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapacağı belirtildi.Bu organizasyona dünya sathından 1 milyon kişinin üzerinde katılım beklendiği ifade edilen tezkerede, bu kapsamda düzenlenecek spor etkinliklerinin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar hükümeti tarafından davet edilen ülkelerden unsurların katılımıyla Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’nın ortaklaşa icra edileceği bildirildi.