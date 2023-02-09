Samanyolu Haber /Gündem / Türk yetkili Reuters'a konuştu: Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması zor! /09 Şubat 2023 14:49

Türk yetkili Reuters'a konuştu: Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması zor!

Türkiye'de bu yıl yapılması planlanan seçimlerle ilgili dikkat çekici bir açıklama İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan bir Türk yetkiliden geldi.

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Uluslararası kamuoyu tarafından geçen aylarda, “Yılın en dikkat çekici seçimi” yorumlarıyla lanse edilen Türkiye seçimleri ile ilgili dikkat çekici bir açıklama Reuters haber ajansına konuşan Türk bir yetkiliden geldi…

Merkez üssü Kahramanmaraş olan şiddetli depremlerden sonra Mayıs ayına kadar OHAL ilan edilmesinden sonra İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan bir Türk yetkili seçimin tarihi ile ilgili iddialarda bulundu.

Ölü sayısının her geçen dakika arttığı ve son resmi açıklamalara göre 14 bin 14 insanın yaşamını yitirdiği deprem sonrasında Reuters’a konuşan ve ismini açıklamayan bir Türk yetkili, seçimlerin zamanında yapılmasının zor olduğunu belirtti.

“ÇOK CİDDİ ZORLUKLAR VAR”
Daha önce Ankara’dan yetkililerin 14 Mayıs’ı işaret ettiği seçim tarihi ile ilgili haberde, “Türk yetkili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son 20 yıllık iktidarında en zorlu seçimlerle karşılaşmasının beklendiği oylamanın 14 Mayıs’ta yapılması ile ilgili bir Türk yetkili konuştu.  Türk yetkili depremin seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması önünde çok ciddi zorluklar yarattığını söyledi” denildi.

İsmini açıklamayan konuşan Türk yetkili, “Seçimleri konuşmak için çok erken çünkü Türkiye nüfusunun yüzde 15’i etkilenen bölgede. Şu anda 14 Mayıs’ta bir seçim yapılmasının önünde çok ciddi zorluklar var” dedi.

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