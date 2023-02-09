Samanyolu Haber /Gündem / İngiliz uzmanlar inceledi: Deprem değil, kötü binalar öldürmüş! /09 Şubat 2023 14:56

İngiliz uzmanlar inceledi: Deprem değil, kötü binalar öldürmüş!

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ölüm sayısı her geçen dakika artarken İngiliz medyasına konuşan uzmanlar bölgedeki binalarla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

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İngiliz medyası, Türkiye’de meydana gelen, 10 şehre büyük zarar vererek çevre ülkelerden de hissedilen depremlerle ilgili kapsamlı bir makale yayınladı. İngiliz resmi medya kuruluşu BBC’de yer alan haberde, deprem bölgesindeki yapıların deprem yönetmeliğine uygun yapılmamasına ve çok sayıda yeni yapılmış binanın yıkılmasına tepkinin giderek arttığı belirtildi.

BBC’de yer alan haberde, “Son depremlerde birçok binanın yıkılmasına yönelik öfke artıyor. BBC, yakın zaman önce inşa edilmiş binaların yıkıldığını doğruladı. Malatya’da geçen yıl tamamlanan ve sosyal medyada, ‘Son deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmıştır’ reklamıyla tanıtılan bir binanın yıkıldığı görülüyor” denildi.

İskenderun’da 2019’da tamamlanan bir diğer binanın da yıkıldığı belirtilirken BBC’nin doğruladığı fotoğraflardan 2019’da Antakya’da inşa edilen bir diğer binanın da yıkıldığı görülüyor. BBC’nin haberinde, “Her ne kadar depremler güçlü olsa da uzmanlar doğru bir şekilde yapılmış binaların ayakta kalabileceğini söylüyor” yorumunu yaptı.

“DEPREMLERİN YOĞUNLUĞU YÜKSEKTİ AMA…”
BBC’ye konuşan London College Üniversitesi’nde görevli Acil Durum Planlama ve Yönetim dalında uzman Profesör David Alexander, “Depremlerin maksimum yoğunluğu çok fazlaydı fakat iyi yapılmış binaları yıkacak kadar güçlü değildi. Birçok bölgede depremin şiddeti  maksimumda değildi ve buna rağmen binaların yıkılması bunların uygun yönetmeliğe göre yapılmadığını gösteriyor” dedi.

BBC, son yıllarda deprem yönetmeliğinin sıkılaştığını aktarırken bu yönetmeliğin doğru bir şekilde denetlenmediğini de öne sürdü.


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