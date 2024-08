Türkeş cezaevi ziyaretini anlattı: Hepsinin moralleri yüksek

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Tuğrul Türkeş, Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Tayfun Kahraman'ın da bulunduğu Gezi Davası tutuklularını cezaevinde ziyaret etti.



12punto'dan Müyesser Yıldız'ın haberine göre, Marmara (Silivri) Cezaevi'nde Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'la, Bakırköy Cezaevi'nde de Çiğdem Mater ve Mine Özerdem'le ayrı ayrı görüşen Türkeş şunları anlattı:



“Hepsinin moralleri yüksek, hiçbirisini çökmüş görmedim. Konularına hakimler ve gelişmeleri takip ediyorlar. Hangi konularda kaygı duyduklarını, yargılama süreçlerini konuştuk. 3-5 benzemez adamı bir torbaya koyup, bir grubun adamı diye tarif etmek mümkün değil. Osman Kavala başka bir adam, Tayfun Kahraman başka bir adam, Can Atalay başka bir adam. Bu durum bile bunları aynı çetenin elemanı gösterilmesinin yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Hiçbirimiz aynı siyasi görüşe sahip değildik, en şeker tarafı bu. Farklı siyasi görüşteki insanların farklı şartlarda bir araya gelip, konuşması başlıbaşına önemli.”



Öncesinde çeşitli tartışmalara ve tepkilere yol açan ziyareti için, “İyi ki yaptım” ifadesini kullanan Türkeş, şöyle devam etti:



“Bu ziyaret hukuk arayışımın bir parçası değildi. Ekstradan çıktı. Esas amacım, ülkemizdeki yargılama süreçlerinin hukuk içinde yapılmasını sağlamak. Bu tartışılıyor, iyi bir şey. Konunun magazinleştirilmemesi için bundan sonra izlenimlerimi sadece ilgililere, merak edenlere anlatacağım.”



Türkeş son olarak, “Onlara 1 saat nefes aldırabildiysem, ne mutlu” dedi.