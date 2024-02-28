Alparslan Türkeş’in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımıyla MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın ile Milliyetçi Hareket Partisi (AR-GE) Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter’i hedef aldı.







Sosyal medyada gündem olan Türkeş, paylaşımında ağır ifadeler kullandı.





Türkeş'e yanıt Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’dan geldi. Yıldırım, tehdit dolu ifadeler kullandığı paylaşımında Türkeş'e “Dikkat et; kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir! Biz uyaralım da…” dedi.





Yıldırım'ın paylaşımı şöyle:





“Ahmet Kutalmış denilen rezil, ahlaksız herif!… Başbuğumuzu görmediği halde gönülden seven, davasını ve ülküsünü yaşatmak için mücadele eden Ülküdaşlarımıza küfür edecek kadar aşağılıksın!





Hayatın Başbuğumuzun emanetlerine hıyanet etmekle, kemiklerini sızlatmakla geçti. Başbuğumuzun soyadının arkasına sığınarak milyonlarca Ülkücünün mukaddes davasına, kutsal Ocağına ihanet ettin!





Kuduz köpekten farkın yok! Haddini bil salyalarını Parti ve Ocağımızdan öteye akıt."







