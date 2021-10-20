Türkiye asgari ücrette artık Avrupa'nın en kötüsü

TL'deki değer kaybı ve yüksek enflasyon halkın çoğunluğunu yoksullaştırırken, asgari ücrette Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri arasında son sıradaki Bulgaristan'ı da geride bıraktı.







Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 1 Ocak 2021 itibariyle en yüksek brüt asgari ücret 2202 euro ile Lüksemburg’da olurken son sırayı 332 euroyla Bulgaristan almıştı.





SENE BAŞINDA 392 EURO İDİ, ŞİMDİ 329 EURO





Sözcü'de yer alan habere göre 1 Ocak 2021 tarihli kura göre de Türkiye’de 3 bin 577 liralık brüt asgari ücret 392 euroya denk geliyordu ve Türkiye'de asgari ücret Bulgaristan'ın önündeydi.





Bugün itibarıyla ise 10,85'lik euro/TL kuruna göre Türkiye'de brüt asgari ücret 329 euro seviyesinde ve Bulgaristan'ın gerisinde. Türkiye’de brüt asgari ücret yaklaşık 10 ayda euro cinsi olarak yüzde 16 oranında erimiş oldu.





Türkiye'de bugün itibarıyla net asgari ücret ise 260 euro seviyesinde bulunuyor.





ZİRVEDE LÜKSEMBURG VAR: TÜRKİYE’NİN 7 KATI





AB içinde asgari ücretin en yüksek olduğu ülke, 2202 euro ile Lüksemburg. Onu 1724 euro ile İrlanda, 1701 euro ile Hollanda, 1626 euro ile Belçika takip ediyor.





AB'nin bir numaralı ekonomisi Almanya'da brüt asgari ücret 1585 euro, iki numaralı ekonomisi Fransa'da ise 1555 euro seviyesinde bulunuyor.





Komşumuz Yunanistan'da ise bu rakam 758 euro.





AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri içinde ise Arnavutluk, 245 euro ile en düşük asgari ücrete sahip ülke konumunda. Bu rakam Kuzey Makedonya'da 359 euro, Karadağ'da 331 euro seviyesinde ve Türkiye'nin üzerinde yer alıyor.





Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkeden altısında asgari ücret uygulanmıyor. Bu ülkeler Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç.





İHRACATÇIYA YARIYOR, İŞÇİYE KAYBETTİRİYOR





Döviz kurlarındaki düşüşü engellemek için 2019-2020 döneminde yaklaşık 128 milyar dolarlık Merkez Bankası (TCMB) rezervini harcayan ekonomi yönetimi, son dönemde kurdaki yükselişin Türkiye’nin ihracatını ve turizm gelirini artıracağını, böylece cari açığı azaltacağı argümanını öne çıkarmaya başladı.





Kurdaki yükseliş ihracat ve emek yoğunluklu sektörlerdeki şirketlerin yararına olabilirken, geniş kesimlerin alım gücü enflasyonla birlikte düşüyor.





Kurdaki yükseliş ayrıca, özel ve kamunun dış borç yükünü artırıyor.