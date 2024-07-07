Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Avrupa'yı 40'a katladı: Son 9 senedeki kira artışı yüzde 694! /07 Temmuz 2024 15:11

Türkiye Avrupa'yı 40'a katladı: Son 9 senedeki kira artışı yüzde 694!

Türkiye'deki kira artışı son dokuz senede Avrupa'yı 40'a katladı. Akademisyen İnan Mutlu, AB ülkelerinde ortalama kira artışının yalnızca yüzde 16, Türkiye'de ise yüzde 694 arttığını açıkladı.

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Akademisyen İnan Mutlu'nun Eurostat verilerine göre Türkiye'de dokuz yılda kira artışlarını derledi. Buna göre Türkiye'de kira gelirleri yüzde 694 artarken, Avrupa ülkelerinde bu artış yalnızca yüzde 16 olarak gerçekleşti.

Mutlu, Eurostat verilerini şu sözlerle paylaştı: '2015-2024 arasında AB ülkelerine konut kiraya verilen başvuru sadece yüzde 16, Türkiye'de bu oran yüzde 694'e çıktı. En yakın rakibimiz Macaristan'da ise yüzde 86 artış gösterirken, Hollanda'da ise sadece yüzde 21 artış gözlendi. "Dinlediğimiz protestoda, bu kelimenin la kıyaslandığında anlamsız kaldığını gördük.'


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