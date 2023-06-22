Türkiye cinsiyet eşitsizliğinde dibe çakıldı

İlk sırada yine İzlanda var

Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2006 yılından beri açıklanan endeksin en üst basamağında bu sene de İzlanda yer aldı. 2023'te 0,912 puan (Yüzde 91,2) alan İzlanda 14 yıldır ilk sırayı kaptırmıyor.