Batı'dan Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık yeni taahhüt

Zelenskiy: Gerçek projelere ihtiyaç var





AB'den 50 milyar euroluk ek kaynak

Konferansa ev sahipliği yapan İngiltere'nin Başbakanı Rishi Sunak, Dünya Bankası'ndan kredilerin serbest bırakılmasını sağlayacak 3 milyar dolarlık ek kefalet açıkladı.

AB Rusya'ya 11'inci yaptırım paketini açıkladı

Ukrayna'nın yeniden inşası için yardımlar devam ederken Rusya'ya yönelik siyasi ve ekonomik baskı da artırılıyor. AB, Rusya'ya karşı bugün açıkladığı 11'inci yaptırım paketiyle, mevcut yaptırımları delenleri hedef aldı, ayrıca 71 kişi ve 33 kuruluşun AB içindeki varlıkları donduruldu.