Samanyolu Haber /Dünya / Kazakistan'dan sürpriz çıkış: Astana süreci artık sona ermeli /22 Haziran 2023 08:20

Kazakistan'dan sürpriz çıkış: Astana süreci artık sona ermeli

Kazakistan, Suriye'nin bölgedeki izolasyonunun sona erdiğine işaret ederek Astana sürecinin görevini tamamladığını belirtti. Rusya ise sürece Türkiye ve İran ile dönüşümlü ev sahipliği yapılabileceğini söyledi.

SHABER3.COM

Suriye'de ateşkes ve barış sürecinin şekillendirilmesi hedefiyle Türkiye ve Rusya tarafından başlatılan Astana toplantılarına yeni ev sahibi aranıyor. 2017'de Türkiye ve Rusya tarafından başlatılan, ardından İran'ın garantör olarak dahil olduğu Astana toplantıları, son dönemde Suriye hükümetinin de katılımıyla dörtlü format görüşmelerine de ev sahipliği yapıyordu.

Suriye heyetinin de katıldığı dün başlayan 20'nci Astana görüşmelerinin son gününde bugün sürpriz bir açıklama yapan Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kanat Tumış, Astana formatının hedeflerine ulaştığını belirterek üçlü görüşmelerin sonlandırılması çağrısı yaptı.

Suriye'nin bölgesindeki dışlanmışlığının kademeli olarak sona erdiğine ve Suriye'nin son olarak Arap Birliği zirvesine davet edildiğine işaret eden Tumış, "Bu gelişmeler, Astana sürecinin görevini tamamladığının bir işaretidir. Suriye'nin Arap ailesine geri dönüşünü de göz önünde bulundurarak, 20'nci toplantının Astana süreci çerçevesinde gerçekleştirilen son toplantı olarak resmen ilan edilmesini öneriyoruz" dedi.

Lavrentyev: Türkiye ve İran ile dönüşümlü ev sahipliği yapılabilir

Tumış'ın açıklaması, Astana sürecinin bir sonraki toplantısını bu yıl içinde yine Astana'da gerçekleştirmeyi planlayan taraf ülkelerde şaşkınlık yarattı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi olarak toplantılarda Rus heyetine başkanlık eden Aleksandr Lavrentyev, "Astana sürecinin sona erdiğini söyleyemeyiz. Ama Kazak tarafı toplantıların farklı bir yere nakledilmesi gerektiği yönünde bir karar aldıysa bunu istişare eder ve başka bir yer seçeriz" açıklamasını yaptı.

Lavrentyev, Astana sürecinin ana aktörleri Rusya, Türkiye ve İran'ın toplantılara dönüşümlü ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Astana'daki 20'nci toplantıda dün Suriye heyeti Rus ve İranlı heyetlerle bir araya gelmiş, Suriye heyeti başkanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, ülkelerindeki Türk askeri varlığı son bulmadan Türkiye ile normalleşmenin söz konusu olamayacağı, terörle mücadelenin muğlak bir kavram olarak kullanılamayacağı ve Türkiye'nin geri çekilmesinin somut takvim ve yol haritasına bağlanması gerektiği mesajlarını vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kazakistan'dan sürpriz çıkış: Astana süreci artık... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:41:07