Samanyolu Haber /Politika / Türkiye değil ama, Soylu'nun şirketi şaha kalktı hamdolsun /06 Nisan 2022 10:02

Türkiye değil ama, Soylu'nun şirketi şaha kalktı hamdolsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlu Engin Levent Soylu’nun yeni sigorta şirketi iki ayda yedi acentelik aldı. Şirketin yeni markası ise sigorta7 (sigortayedi) olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil ettirildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlu Engin Levent Soylu’nun, 2021 ocak ayında kurduğu sigorta şirketi 2022’ye hızlı başladı. Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi ismi ile internetten sigorta pazarlayacak olan şirket, şubat ve mart ayında yedi büyük sigorta şirketinin acenteliğini aldı. Ayrıca Soylu’ların yeni sigorta markası ise Ticaret Bakanlığı’na Türk Patent ve Marka Kurumu’na 23 Mart 2022’de tescil ettirildi. Cumhuriyet’ten Bora Erdin’in haberine göre; Soylu ailesinin yeni sigorta markası ise sigorta7 (sigortayedi) oldu. Soylu ailesi geçen yıl yeni sigorta şirketi ortaya çıktığında şirketin faal olmadığı yönünde açıklama yapmıştı.

Şirketten gelen açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“esigortan.net adlı bir şirketin kurulması ile ilgili olarak da halihazırda ticari herhangi bir faaliyet veya etkinlik söz konusu değildir.”

SOYLU VE OĞLU ORTAK

Şirketin faaliyet konusu içinde “e-sigorta hizmetleri sunmak” başlığı yer aldı. Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi’nin kuruluş sermayesi ise 100 bin TL olarak belirlendi. Şirket hisseleri, Süleyman Soylu ve oğlu arasında eşit olarak bölündü.

Şirketin yüzde 50 ortağı Engin Levent Soylu bir yıllığına şirket yönetim kurulu başkanı seçildi. Resmi kayıtlarda; “Beheri 100,00 Türk lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 50 bin Türk lirası Süleyman Soylu tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir” bilgisi yer aldı.

Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi’nin adresi ise ailenin 1996’da kurduğu Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri ile aynı yer olarak belirlendi.
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