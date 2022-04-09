Türkiye hem Ukrayna'ya silah satıyor hem Rus sermayesine sıcak bakıyor

Haftalık The Economist dergisi son sayısında Ukrayna Savaşı bağlamında Türkiye-Rusya ilişkilerini yorumladı. Ankara'nın dış politikasını eleştiren dergideki yazının başlığı, "Türkiye Rus oligarklara nasıl kur yapıyor?" İmzasız yazıda, Türkiye'nin "Rus sermayesine sıcak bakarken Ukrayna'ya silah sattığı" belirtildi.





Türkiye'nin Rusya'ya karşı net bir tavır almadığı suçlamalarının dile getirildiği yazı, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesinin üzerinden birkaç hafta geçmişken, İngiltere tarafından yaptırım listesine alınan Rus oligark Roman Abramoviç'e ait iki süper lüks yat Türkiye limanlarına demirledi" cümlesiyle başlıyor.





Yazı şöyle devam ediyor:





"İki diğer oligark Andrey Molçanov ve Maksim Şubarev ile eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'le ilişkilendirilen teknelerin de görüldüğü bildirildi. 29 Mart'ta Abramoviç Türkiye'de ortaya çıktı ve barış görüşmeleri için İstanbul'a gelen Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerine katıldı.





"Türkiye bu savaşta birden fazla rol oynuyor. Bir NATO üyesi olarak Ukrayna'yı destekliyor ve ona çok sayıda Rus tankını enkaza çeviren silahlı insansız hava araçlarını (SİHA'lar) satmayı sürdürüyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın işlediği suçlara yönelik eleştirileri hafifti. Daha da endişe verici olan, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları etrafından dolandığına dair işaretler olması."



