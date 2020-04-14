Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile ilgili yeni İdlib iddiası /14 Nisan 2020 22:26

Türkiye ile ilgili yeni İdlib iddiası

İdlib'de devam eden hareketlilikle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Türkiye'nin bugün İdlib'e 35 araçlık yeni bir askeri sevkıyat yaptığı ileri sürüldü.

SHABER3.COM

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'nin bugün İdlib'e 35 araçlık yeni bir askeri sevkıyat yaptığı iddia etti.

Press TV'nin haberine göre Suriye İnsan Hakları Gözlemevi iddiayı ismini vermediği yerel aktivistlere dayandırdı.

İddiaya göre TSK'nin 35 araçlık askeri konvoyu gözlem noktalarına gitmek üzere bugün Suriye'nin Kefr Lusin sınır kapısından geçti. Haberde iddianın Ankara ya da Şam tarafından doğrulanmadığı belirtildi.

sol.org.tr'de yer alan haber göre İngiltere merkezli gözlemevinin aktardığına göre 5 Mart'ta İdlib konusunda Ankara ile Moskova arasında varılan mutabakattan sonra da TSK bölgedeki asker sayısını önemli ölçüde artırdı.

Türkiye Libya'ya peşmerge gönderiyor iddiası
Öte yandan Türkiye'nin Libya'ya da "Erbil'de eğittiği peşmerge güçlerini" gönderdiği ileri sürüldü.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşan Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmed Mismari bugün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde "Türkiye tarafından eğitilen Leşkeri Roj güçlerini Libya'ya gönderdiğini" iddia etti.
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