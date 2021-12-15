Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile ilgili yeni 'Katar' iddiası /15 Aralık 2021 22:50

Türkiye ile ilgili yeni 'Katar' iddiası

AKP'li vekillerce Torba Yasaya eklenen “Katarlıların Antalya Limanı’nı 2047 yılına kadar işletebilmelerine olanak sağlayan” maddeyle birlikte Antalya Limanı’nı 140 milyon dolar karşılığında devralan Katarlı QTerminals şirketinin, değişen yükümlülüklerde 2047 yılına kadar limanı işletme yetkisi elde ettiği iddia edidi.

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Cumhuriyet'te yer alan ve Mustafa Çakır imzası taşıyan habere göre iktidar daha önce geri çektiği “Katarlıların Antalya Limanı’nı 2047 yılına kadar işletebilmelerine olanak sağlayan” maddeyi yeniden “torba teklife” ekledi. Teklifle ayrıca 2022 sonuna dek özelleştirilmesi öngörülen TEİAŞ’a “mülk aktarımı” da yapılıyor. Tapuda kapatılan Etibank ile Türkiye Elektrik Kurumu’na (TEK) ait olan bazıları denize sıfır mülkler ve tesisler bedelsiz olarak TEİAŞ ve TEDAŞ’a devredilecek. TEİAŞ “mülk yüklemesi” sonrasında özelleştirilecek.

AKP’nin Meclis’e sunduğu “torba teklife” göre, özelleştirilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) AŞ ile TCDD’ye ait limanların 30, 36 ve 39 yıl olan sözleşme süreleri 49 yıla tamamlanacak. Bunun için bu limanları alan şirketler Özelleştirme İdaresi, TDİ ve TCDD’ye açtıkları davaları geri çekecekler. Ayrıca şirketler ile ek sözleşme imzalanacak. Ancak yeni bir ihale yapılmayacak. Ek sözleşme bedelinin tespitinde Sermaye Piyasası Yasası’na göre değerleme yapmaya yetkili en az iki kuruluş danışman olarak görevlendirilecek. Bu kapsamda Tekirdağ, Hopa, Giresun, Ordu, Sinop, Rize, Antalya, Marmaris, Alanya, Çeşme, Kuşadası, Trabzon, Dikili, Mersin, İskenderun, Derince, Samsun ve Bandırma’da toplam 18 liman bulunuyor. Bu limanlardan Antalya Limanı’nı 140 milyon dolar karşılığında Katarlı QTerminals şirketi devralmıştı. Liman 2028 yılına kadar Katarlı şirket tarafından işletilecekti. Şimdi yasa ile bu süre 19 yıl daha uzatılmış olacak. Böylece şirket 2047 yılına kadar bu limanı işletebilecek.

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