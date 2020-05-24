Türkiye ile ilgili yeni Libya iddiası

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye’nin Hafter güçlerine karşı savaşmak üzere Suriyeli cihatçı örgüt üyesi 500 kişiyi daha Libya’ya taşıdığını öne sürdü.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türkiye’nin Halife Hafter öncülüğündeki Libya Ulusal Ordusu’na karşı savaşmak üzere Suriye’deki cihatçı örgütlere üye 500 kişiyi daha Libya’ya taşıdığını öne sürdü.





Taşınan grupların Trablus’a götürüldüğü iddia edildi.





SOHR, şu ana kadar Suriye’deki cihatçı örgütlere üye 10 bin 100 kişinin Libya’da savaştırıldığı, 3 bin 400 kişinin de Türkiye’ye bağlı askeri kamplarda eğitim gördüğünü bildirdi.