Türkiye ile Rusya arasında uçak seferleri rekor arttı





SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı hava yolu seferleri yaz aylarında tatil sezonun başlamasına müteakip olarak rekor sayıda artıyor.





Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye ile karşılıklı hava yolu sefer sayılarının artırılması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi. İki ülke arasında en üst düzeyde varılan mutabakat kapsamında karşılıklı hava yolu seferleri artacak.





Bu şekliyle Rus ve Türk hava yolu şirketleri haftada toplam 1.300’den fazla sefer gerçekleştirerek rekor sayıya ulaşmış olacaklar.





Anlaşmaya göre Rus havayolu şirketleri haftada 62 rota üzerinden 720’nin üzerinde, Türk havayolu şirketleri ise haftada 37 güzergah üzerinden 629 sefer gerçekleştirecek.





Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve ambargolar kapsamında Avrupa ve Batılı devletlerle uçuşların durdurulması sonrası Türkiye önemli bir boşluğu dolduruyor. Rusya’dan başka noktalara uçmak isteyenler Türkiye üzerinden geçiş yapıyorlar.