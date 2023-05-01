Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a 'tür' tepkisi: "Hayvan mıyız, bitki miyiz?" /01 Mayıs 2023 13:39

Erdoğan'a 'tür' tepkisi: "Hayvan mıyız, bitki miyiz?"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu ve alevilik tartışmaları üzerinde vatandaşa 'tür' demesine tepki gösterdi. Akşener, "Bu ülkenin cumhurbaşkanı bize tür diyor. Hayvan mıyız, bitki miyiz" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir’de Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı'nda konuştu.

Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ya sana kim dedi 'Alevi misin, değil misin?' Bizim Alevi’ye de saygımız var, her türe saygımız var. E bunu söylemene ne gerek var?" sözlerine yanıt verdi.

Akşener, "Alevilere saygı duyarız, her türe saygı duyarız. Bu nasıl bir saygısızlık, tür ne demek? Bu ülkenin cumhurbaşkanı bize tür diyor" ifadelerini kullandı.

Akşener'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:
-Atanamayan öğretmenler var aranızda. Rektörlerin, dekanların özel kaleminde bir ay çalışıp en iyi maaşlarla kadro alanlar bu ülkede. Ayısı olan dayısı olanlar atanıyorsa batsın bu dünya. Emeklileri dinledim 5 farklı emekli maaşı var. Başladım çözümü üretmeye. Ve dedim ki en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olsun. 7 bin 500 yaptılar yetmez.

"KÖY OKULLARINI YENİDEN AÇACAĞIZ"
- Emekli kardeşlerim kurban kesebilecek misin? Geçen sene 5 bin lira olan kurban bu yıl 15 bin. Karar vereceksiniz onun gereğini yerini getirmek istiyorsanız oy vereceksiniz. Bir Meral'e bir Kemal'e oy vereceksiniz. Emekli kardeşlerim göreceksiniz, 15 bin lira ikramiyeniz hesaplarınızda olacak. 100 bin öğretmen tayini yapacağız bir ay içinde. Köy okullarını yeniden açacağız.

"BU NASIL BİR SAYGISIZLIK"
-İnançlarımız üzerinden birbirimize düşman edilen bir dil var. Ben bunu reddediyorum. Mesala dün sayın Erdoğan, Ankara'da 'Alevilere saygı duyarız, her türe saygı duyarız' Bu nasıl saygısızlıktır. İnsanız, biz insan. Sünni'siyle, Alevi'siyle insanız. Ne demek tür, tür ne demek... Bu ülkenin cumhurbaşkanı bize tür diyor. Hayvan mıyız, bitki miyiz? Biz insanız Allah'ın yarattığı kuluz. Bir başkası çıkıyor diyor ki, "Millet İttifakı kazanırsa, erkek erkeğe evlilik olurmuş." Bu nasıl bir fantezidir. Bütün psikiyatrları bu arkadaşları muayene etmeye davet ediyorum. Böyle devlet yönetilemez.

- Recep Bey, kadınlara 'sürtük' dedi. Ben 56 doğumlu, harama el uzatmamış, hayatında hiçbir mevki makam talebi olmamış bir abinin kız kardeşiyim. Ağır işkenceden geçmiş biriydi. Onun kardeşi Meral Akşener'e, sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı döneminde malum bir televizyon kanalında 'kocasını aldattı' denildi. Bu benim için ölümdü, ölümden beterdi. Sonra gördüm ki herkese yapılıyormuş. Verdim mahkemeye 3 şerefsiz beraat etti. Abim kanser, öyle ahlar çekti ki. Bu ah herkese yetti.

- Bunu yapanların başındaki torunuma gayri meşru yazdırdı. Her şeye göz yumuldu. En son Sinan Ateş katledildi. Abimin kardeşleri, Nihat Gürer'in kardeşinin eline terörist eli değer mi? Erdoğan'ın sağ elinde Hizbullah var sol elinde PKK'nın eli var. PKK'yla el ele tutuşanı Allah kahretsin, rezil rüsva eylesin. Var mısın sayın Erdoğan bu bedduayı beraber söylemeye.
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