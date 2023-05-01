Samanyolu Haber /Gündem / Fransızca, Confluence dergisi yayın hayatına ‘’Merhaba’’ dedi /01 Mayıs 2023 13:40

Fransızca, Confluence dergisi yayın hayatına ‘’Merhaba’’ dedi

Fransızca, eski adıyla Ebru, yeni adıyla Confluence dergisi de yayına başladı.

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Confluence dergisi 2023 yılı itibariyle yayın hayatına başladı. Farklı dillerde yayın yapan Paramus Publishing Inc. tarafından 3 ayda bir periyodik olarak Fransızca yayınlanan bilim, inanç ve içtimai dergi Confluence geniş frankofon coğrafyalarda okuyucularıyla buluşmanın heyacanını yaşıyor.
Fen bilimlerden, beşeri ve sosyal bilimlere zengin bir makale yelpazesine sahip dergide dünden bugüne medeniyetlerin oluşmasına kaynaklık eden bilim ve din ilişkisi, varlık arasındaki en güçlü irtibat unsuru sevgi kavramı, temel hak ve özgürlükler, şiddete karşı duruş, hoşgörü, dinler ve kültürler arası diyalog, iklim ve çevre sorunları vb. konular ele alınıyor.
Hoşgörü ve sevgi çizgisinde konumlanan Confluence ‘’Ateş nereye düşerse düşsün önce sancılı sineleri yakar.’’ perspektifinde bilim, inaç ve evrensel insani değerler temalı makaler vesilesiyle barışcıl insanın inşası, evrensel barış ve kardeşliğin tesisi ve birlikte yaşam kültürünün oluşması için katkı sunmayı misyonu olarak tanımlıyor. Diğer taraftan Confluence dergisi ‘’Aynı dili konuşanlar değil, aynı değerleri paylaşanlar anlaşır. ‘’ prensibince problemlerin çözümü için kafa yoran fikir işcilerin bir araya geldiği bir platform işlevi de görüyor. Bu bağlamda dergi, bireysel, ailesel, toplumsal, insani, sağlıksal, çevresel ve diğer sorunların çözümüne katkı yapmak isteyen bilimsel, dini, sosyal duyarlılık ve sorumluluk sahibi herkese bir fırsat kapısı aralıyor.
Dergimize https://confluence-mag.com adresinden ulaşabilirsiniz
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