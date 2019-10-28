Türkiye, İran ve Rusya bir araya geliyor

sol.org.tr'de yer alan haber göre Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasal Komitesi’nin toplanmasından bir gün önce, yarın akşam Cenevre’de Türkiye, İran ve Rusya dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini duyurdu.





Buna göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 29 Ekim akşamı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte Cenevre’de Pedersen'le görüşecek. BM temsilcisi geçtiğimiz günlerde ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in de dahil olduğu "küçük grup" olarak adlandırılan ülkelerin diplomatlarıyla görüşmüştü.





Pedersen bugün yaptığı açıklamada “İnanıyoruz ki şu anda süren çatışma, kuzeydoğu ve İdlib de dahil Suriye’nin tamamındaki sorunları çözecek ciddi bir siyasi sürecin başlatılmasının öneminin bir başka kanıtı” dedi.





PEDERSEN: KOMİTEDE KÜRTLER VAR, SDG TEMSİLCİSİ YOK





Basın toplantısında konuşan Pedersen, 30 Ekim Çarşamba günü toplanacak olan Suriye Anayasa Komitesi'nin Suriye hükümeti, muhalefet ve sivil toplum örgütlerinden 50'şer kişilik temsilcinin yer aldığı 150 kişiden oluştuğunu söyledi. Bu üç grupta da Kürtlerin yer aldığını belirten Pedersen, komitede Suriye Demokratik Güçleri'nden bir temsilcininse bulunmadığını kaydetti.