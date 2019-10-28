Samanyolu Haber /Gündem / Suriye ordusundan yeni Türkiye hamlesi /28 Ekim 2019 22:02

Suriye ordusundan yeni Türkiye hamlesi

Türkiye'nin Suriye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturma hamlesi sonrasında farklı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak gelen bilgiler arasında Suriye ordusunun Türkiye sınırındaki El Darbesiye, Tel Afr ve Harab Kurd'a asker konuşlandırdığı ifadeleri de yer alıyor

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Suriye ordusu, Kamışlı'nın batısında yer alan Türkiye sınırındaki El Darbesiye, Tel Afr ve Harab Kurd'a asker konuşlandırdı.

Son 24 saatte Resulayn'ın doğusuna askeri takviyeleri artıran Suriye ordusu, Türkiye sınırına asker konuşlandırmaya başladı.

Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Suriye ordusu, son olarak Kamışlı'nın batısında yer alan Türkiye sınırındaki El Darbesiye, Tel Afr ve Harab Kurd'a asker konuşlandırdı.

Dün Tel Tamr'dan Türkiye sınırına doğru hareket eden Suriye ordusu, Resulayn'ın güneydoğusunda bulunan köylere de asker konuşlandırarak Türkiye sınırına olan mesafeyi kısalttı.

Suriye ordusu, dün ayrıca Haseke'nin kuzeybatısına da asker konuşlandırdı.

Bölge halkının Suriye ordusunu sıcak karşıladığı belirtildi.
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