Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye, İsrail'in yargılandığı davaya müdahil oluyor /10 Şubat 2024 00:09

Türkiye, İsrail'in yargılandığı davaya müdahil oluyor

Türkiye'den İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıyla ilgili kritik bir adım geldi. Türkiye makamları, İsrail'in saldırgan uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin beyanda bulunmak için başvuru yaptı.

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Uluslararası Adalet Divanı'nda(UAD) görülen soykırım davasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmedilmişti.

26 Şubat'ta yapılacak duruşmada, Türkiye'nin beyanda bulunmak için başvuruda bulunduğu belirtildi.

İSRAİL'E AÇILAN DAVA

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasına hükmetti.
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