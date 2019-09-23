Türkiye, Alman vatandaşını İtalya'da tutuklattı

Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) vasıtası aradığı Kürt kökenli bir Alman vatandaşı İtalya'da tutuklandı.





45 yaşındaki Almanya ve Türkiye vatandaşının İtalya'nın Milano şehirde tatil yaptığı otelde gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı belirtildi.





Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesinin haberine göre, Milano'daki Alman Başkonsolosluğu tutuklanan kişi ile irtibata geçti.





ALMANYA'YA İLTİCA ETMİŞTİ





Hannover Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen kişinin İstanbul'da ikamet ettiği sırada çeşitli gösterilere katıldığı, 1996'da Türkiye'den kaçarak Almanya'ya iltica ettiği kaydedildi.





Kişinin daha sonra Alman uyruğuna geçtiği, ancak Türk vatandaşlığından çıkmadığı belirtiliyor.





Almanya'da yaşayan yakınları tutuklanan kişinin Türkiye'de yaşadığı sırada siyasi gösterilere katılması sebebiyle siyasi sebeplerden dolayı aranıyor olabileceğini belirterek, Türkiye'ye iade edilmesinden endişe ettiklerini belirttiler.





ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREDE





Gazetede yer alan habere göre, tutuklanan kişinin ağabeyi durumu Hannover'in eski belediye başkanı Herbert Schmalstieg'e aktardı.





Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Schmalstieg de Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Niels Annen'den yardım istedi. Annen tutuklanan kişinin serbest bırakılması için diplomatik girişim başlattı.





Türkiye'nin uluslarası yakalama kararı çıkartması sebebiyle Avrupa ülkelerinde gözaltına alınan kişiler Alman kamuoyunda daha önce de yoğun eleştirilere yol açmıştı.





ANGELA MERKEL, INTERPOL'Ü UYARMIŞTI





Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı ve İsveç vatandaşı yazar Hamza Yalçın'ın 2017'de tatil için gittikleri İspanya'da Türkiye'nin Interpol aracılığıyla yaptıkları talep üzerine gözaltına alınmaları tepkilere sebep olmuştu.





Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğan Akhanlı'nın İspanya'da gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi eleştirerek, Interpol'ün "bu tür şeyler için" kullanılamayacağını belirtmişti.



