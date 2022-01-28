Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, Katar ve Taliban anlaşmaya vardı /28 Ocak 2022 00:36

Türkiye, Katar ve Taliban anlaşmaya vardı

Katar, Türkiye ve Taliban yönetimlerinin, Kabil Uluslararası Havalimanı işletilmesiyle ilgili bazı konularda anlaşma sağladığı belirtildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Katar yönetimi, Kabil Uluslararası Havalimanı'nın yönetimi ve işletilmesiyle ilgili Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

Katar, Türkiye ve Taliban, Kabil Uluslararası Havalimanı işletilmesiyle ilgili bazı konularda anlaşma sağladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, konuyla ilgili başkent Doha'da düzenlenen heyetler arası üçlü toplantının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin Kabil Uluslararası Havalimanı'nın nasıl yönetileceği ve işletileceği konusunda bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Müzakerelerin son turu gelecek hafta

Tarafların görüşmelerin gidişatından duydukları memnuniyeti dile getirdikleri aktarılan açıklamada, müzakerelerin son turunun gelecek hafta Doha'da yapılacağı kaydedildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye, Katar ve Taliban anlaşmaya vardı Sonraki Haber >>

Promptera kendini kaptırınca...

Promptera kendini kaptırınca...

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Algı operasyonu tam gaz

Algı operasyonu tam gaz

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:28:13