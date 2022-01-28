Türkiye, Katar ve Taliban anlaşmaya vardı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Katar yönetimi, Kabil Uluslararası Havalimanı'nın yönetimi ve işletilmesiyle ilgili Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu. Katar yönetimi, Kabil Uluslararası Havalimanı'nın yönetimi ve işletilmesiyle ilgili Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu.





Katar, Türkiye ve Taliban, Kabil Uluslararası Havalimanı işletilmesiyle ilgili bazı konularda anlaşma sağladı.





Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, konuyla ilgili başkent Doha'da düzenlenen heyetler arası üçlü toplantının sona erdiği belirtildi.





Açıklamada, Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin Kabil Uluslararası Havalimanı'nın nasıl yönetileceği ve işletileceği konusunda bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığı ifade edildi.





Müzakerelerin son turu gelecek hafta





Tarafların görüşmelerin gidişatından duydukları memnuniyeti dile getirdikleri aktarılan açıklamada, müzakerelerin son turunun gelecek hafta Doha'da yapılacağı kaydedildi.









