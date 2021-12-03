Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.









İŞTE EŞLEŞMELER





Fenerbahçe - Afjet Afyonspor





Beşiktaş - Altay





Galatasaray - Altaş Denizlispor





Trabzonspor - Beypiliç Boluspor





Kasımpaşa - Kocaelispor





Alanyaspor - Mardin 1969 Spor





Göztepe - Yılport Samsunspor





Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor





Atakaş Hatayspor - Menemenspor





Adana Demirspor - Ankaraspor





DG Sivasspor - MKE Ankaragücü





Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor





Gaziantep FK - Bursaspor





Antalyaspor - GZT Giresunspor





İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor





Beşinci turda geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.





Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.