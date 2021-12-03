Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! /03 Aralık 2021 12:14

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi gerçekleşti. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

SHABER3.COM

Kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.


İŞTE EŞLEŞMELER

Fenerbahçe -  Afjet Afyonspor

Beşiktaş - Altay

Galatasaray - Altaş Denizlispor

Trabzonspor - Beypiliç Boluspor

Kasımpaşa - Kocaelispor

Alanyaspor - Mardin 1969 Spor

Göztepe - Yılport Samsunspor

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor

Atakaş Hatayspor - Menemenspor

Adana Demirspor - Ankaraspor

DG Sivasspor - MKE Ankaragücü

Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor

Gaziantep FK - Bursaspor

Antalyaspor - GZT Giresunspor

İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Beşinci turda geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.
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