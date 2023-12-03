Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye merkezleri oldu: İnterpol'ün aradığı suç örgütü yöneticisi de İstanbul'da yakalandı /03 Aralık 2023 10:51

Türkiye merkezleri oldu: İnterpol'ün aradığı suç örgütü yöneticisi de İstanbul'da yakalandı

Rusya'da faaliyet gösteren suç örgütünün yöneticisi Shamil Amirov, İstanbul'da yakalandı.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mavi bültenle aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren suç örgütünün yöneticisi olan Shamil Amirov'un İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

X hesabından açıklama yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Mavi Bülten’le aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren “Thieves in Law” Organize Suç Örgütü Yöneticilerinden “Shamil AMIROV” İstanbul’da yapılan “KAFES-15” Operasyonuyla yakalandı

Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından hakkında Mavi bülten çıkarılan Shamil AMIROV’un İstanbul Sarıyer’de yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-15 operasyonuyla yakalanmıştır.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum

Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz"
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