Samanyolu Haber /Sağlık / Türkiye 'mutant virüs güzergahı' haline mi geliyor? /12 Mart 2021 12:12

Türkiye 'mutant virüs güzergahı' haline mi geliyor?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Uzmanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, önlemler artırılmazsa Türkiye'nin mutant virüslerin güzergahı haline gelebileceğini söyledi.

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Mutant virüslerin artmasını kolaylaştıran faktörlerin ortada olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şu anda ne yazık ki Türkiye’nin bu hataların tamamını yaptığına dikkat çekti.

Dünya'dan Yasemin Salih'e konuşan Prof. Dr. Ceyhan, "Mutant virüslerin artmasını kolaylaştıran faktörlerin başında yurtdışından girişlerin yeterince kontrollü yapılmaması geliyor. Diğer faktörler ise yurtiçi seyahatlerin kısıtlanmaması, toplum aşılamasının hızla tamamlanamaması, etkisiz veya az etkili antiviral ilaç kullanımı ve son olarak da virüs yayılımını önlemek için gereken tedbirlerin gevşemesi. Bakıldığında Türkiye bunların tamamını yapıyor" dedi.

Bilim insanları olarak aylardır bu önlemlere dikkat çektiklerini ancak düzenleme yapılmadığını anlatan Ceyhan, "Yanlışın neresinden dönersek kârdır. Şimdi normalleşmeden bahsediliyor. Ne yazık ki her şeyin serbest bırakılması için hiç de uygun bir ortam yok. Dikkat etmezsek Türkiye mutant virüslerin güzergahı haline gelebilir. Mutant virüs sayısı günlük vaka sayısıyla birlikte artıyor. Önlemlerin kaldırılması da buna katkı sağlamaya başladı" diye konuştu.
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