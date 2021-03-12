Samanyolu Haber /Gündem / Tam 7 milyon konut! /12 Mart 2021 12:07

Tam 7 milyon konut!

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu, 4 aylık çalışmasının sonucunda taslak raporunu hazırladı. Köye dönüşün özendirilmesi istenen rapora göre 20 milyonu bulan yapı stokundan afet riski taşıyan 7 milyona yakın konut ve işyerinin hızla dönüştürülmesi gerekiyor.

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Çalışma döneminde 114 saatlik görüşme yapılan komisyonda 1151 sayfa tutanak tutuldu. Araştırma sonuçlarını içeren taslak rapor, gelecek hafta son eklemeler yapılarak tamamlanacak.

Komisyonun tespitine göre, Türkiye’de toplam 20 milyon dolayında olan yapı stokundan afet riski taşıyan 7 milyona yakın konut ve işyerinin hızla dönüştürülmesi gerekiyor.

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre raporda, 'Türkiye Afet İyileştirme Planı’nın bir an önce tamamlanması, deprem mastır planının güncellenmesi, kent jeolojisi, mikro bölgeleme, yer bilgi sistemi, tsunami tehlikesi, hasar analizleri, afet risk gösterge sistemi, erken uyarı ve acil müdahale sistemi, heyelan tehlikesi çalışması, geçici toplanma ve barınma alanı ihtiyaç analizi ve kentsel dönüşüm stratejik planı çalışmalarının en kısa zamanda yapılması için' gerekli denetleyici ve düzenleyici önlemlerin alınması istendi.

Kırsala cazibe arayışı

Risklerin belirlenmesine ilişkin önceliklere işaret edilen raporda, depreme dirençli kent planlaması, denetimi ve izlenmesine yönelik çalışmalara önem verilmesi tavsiye edildi. Raporda, özellikle büyükşehirlerdeki konut baskısını azaltmak, kentsel dönüşümle oluşan talebi dengelemek ve kentler arasındaki stratejiyi yeniden belirlemek amacıyla 'kırsal alanların cazibesini artırmaya yönelik Türkiye Mekansal Strateji Planı’nın bir an önce tamamlanması' istendi. Raporun son haline, 'dönüşüm yapılacak binaların inşaat malzemesinde KDV oranının yüzde 8’e çekilmesi, TOBB bünyesinde Müteahhitler Odası kurulması, yapı malzemelerinin kaynağında denetlenmesi' önerilerinin eklenmesi bekleniyor.
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