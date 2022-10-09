Türkiye’nin EURO 2024’teki rakipleri belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde D Grubu’na düşen Türkiye’nin rakipleri belli oldu. A Milli Futbol Takımımız, 53 ülkenin 6 torbaya bölündüğü kura çekimine 4. torbadan katıldı.







2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nin kura çekimi, Almanya’nın Frankfurt kentindeki Festhalle Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Grup müsabakaları 23-25 Mart 2023’te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla sona erecek.





Turnuvada 10 grup bulunacak ve her grupta ilk iki sırayı alan toplam 20 ekiple, organizasyona ev sahipliği yapan Almanya şampiyonaya direkt katılacak. Kalan 3 takım ise, Uluslar Ligi Play-Off turu sonrasında kesinlik kazanacak.





İşte EURO 2024 grupları ve D Grubu’nda yer alan Türkiye’nin rakipleri:







A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs Rum Kesimi

B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık

C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, TÜRKİYE, Letonya

E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları

F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan

G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan

H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan

I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova

J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg





RUSYA MEN EDİLDİ, ALMANYA DOĞRUDAN KATILACAK

2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olan Almanya, turnuvaya doğrudan katılacağı için eleme kuralarında yer almayacak. Ayrıca UEFA’nın 2024 Avrupa Şampiyonası’ndan men ettiğini açıkladığı Rusya da elemelerde yer alamayacak.





FİNAL BERLİN’DE

53 ülkenin katılacağı ve 10 grubun yer alacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 10 grubun 7’sinde 5, 3’ünde ise 6 takım bulunuyor. Grup müsabakaları 23-25 Mart 2023’te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla sona erecek. Organizasyonda grup liderleri ve ikinciler, isimlerini finallere yazdıracak.





Finallere kalacak diğer 3 takım ise play-off maçlarının ardından belli olacak. 4 Haziran – 14 Temmuz 2024 tarihlerinde 10 şehirde gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri’nin açılış maçı, Münih’te bulunan Allianz Arena’da; final karşılaşması ise Berlin’de bulunan Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.





2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinin kuraları Almanya’nın Frankfurt kentinde çekildi. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu’nu TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte TFF Başkan Vekili ve FIFA, UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler, Kadın Futbolu ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci, Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktrü Stefan Kuntz temsil etti.

