Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye’nin kara harekatı gerilimi tırmandırır /24 Kasım 2022 17:48

Türkiye’nin kara harekatı gerilimi tırmandırır

Suriye konulu 19. Astana görüşmesinde Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Ankara ve Şam'dan birbirlerine doğru adım atmaya hazır olduklarının sinyalini aldığını ancak Türkiye’nin Suriye'de planladığı kara harekatının ülkedeki ve bölgedeki gerilimi tırmandırabileceğini Türk ortaklara anlattıklarını söyledi.

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SAMANYOLUHABER.COM / MOSKOVA

RİA Novosti’de yer alan habere göre Suriye konulu 19. Astana görüşmesinin sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrentyev, "Yavaş yavaş Suriye-Türkiye yakınlaşmasına tanıklık edeceğimizi umuyoruz.

Buna ihtiyaç var, zira bunlar dostça yaşaması gereken iki komşu ülke. Hem Türk tarafının hem de Suriye tarafının birbirlerine doğru belirli adımları atmaya hazır olduklarının sinyallerini alıyoruz, bu adımların doğru yönde atılacak, sivil nüfusun ölmesiyle bağlantılı trajik olayların önüne geçme imkanı sunacak adımlar olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Esed’in Rusya'da görüşme imkanını yorumlayan Lavrentyev, "Bu imkan her zaman var. Her zaman böyle bir görüşmeden yana olduk ve hatta görüşmeyi organize etme imkanını değerlendirdik.

Fakat Türk tarafının şu anda bunun için koşulların olgunlaşmadığını düşündüğünü tekrar edeyim. Böyle bir görüşmenin faydalı ve sembol niteliğinde olacağını düşünüyoruz ve bu yönde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Suriye'nin istihbarat servisleri arasındaki temasların sürdüğünü kaydeden Lavrentyev, bunun sahadaki durumla da bağlantılı olan bir dizi sorunun çözümüne yardımcı olduğunu ifade etti.

Lavrentyev, Rusya'nın Türkiye'yle Suriye'de gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesi için başta savunma bakanlıkları nezdinde olmak üzere yoğun temas içinde olduğunun altını çizdi.
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