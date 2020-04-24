Türkiye, OECD’nin bilgisayarı olan öğrenci sıralamasında 77 ülke arasında 64’üncü

Rapora göre Türkiye, ‘Sessiz bir çalışma yeri olan öğrenciler’ listesinde ise 49’uncu sırada yer aldı.









Belarus ilk sırada

OECD raporuna göre, ‘Sessiz bir çalışma yerine erişimi olan öğrencilerin yüzdesi’ listesinde Kazakistan, Azerbaycan ve Bosna Hersek gibi ülkeler Türkiye’nin üzerinde; Belarus ilk sıraya yerleşti.





Listede Hollanda ikinci, Ukrayna ise üçüncü oldu. Tayland, Filipinler ve Endonezya listenin son sıralarında yer aldı.





Endonezya’nın 77. olarak son sırada yer aldığı, ‘İnternet bağlantısına erişimi olan öğrencilerin’ listesinde Türkiye 70’inci oldu. Danimarka, Finlandiya ve Estonya, internet bağlantısına erişimi olan öğrenci sayısının en çok olduğu ülkeler olarak öne çıktı.









Yüzde 30 bilgisayara erişemiyor

Ülkelerin, okul çalışmaları için kullanabileceği bir bilgisayarı olan öğrencilere göre de sıralandığı listede Türkiye, OECD ortalamasının altında kaldı.





Türkiye, OECD’nin ‘Okul Çalışmaları İçin Bilgisayara Erişim’ isimli 77 ülkelik listesinde 64’üncü oldu. Bilgisayara erişimi olan öğrencilerin ortalaması Türkiye’de yüzde 70’in altında kalırken ‘Avantajlı okullarda’ okuyan öğrencilerde bu oran yüzde 90’a yaklaştı.





Danimarka, Slovenya ve Norveç, listenin ilk üç sırasında, Dominik Cumhuriyeti, Filipinler ve Endonezya ise son sırasında yer aldı.